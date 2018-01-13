«Атлетико» одержал минимальную победу над «Эйбаром» в матче 19-го тура испанской Примеры

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Мадридский «Атлетико» в гостях переиграл «Эйбар» в матче 19-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в матче на счету Кевина Гамейро (27-я минута).

После 19 матчей «Атлетико» занимает второе место (42 очка), «Эйбар» — седьмое (27 очков).

Ранее Денис Черышев помог «Вильярреалу» победить «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу.

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