«Атлетико» одержал минимальную победу над «Эйбаром» в матче 19-го тура испанской Примеры
Мадридский «Атлетико» в гостях переиграл «Эйбар» в матче 19-го тура испанской Примеры.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в матче на счету Кевина Гамейро (27-я минута).
После 19 матчей «Атлетико» занимает второе место (42 очка), «Эйбар» — седьмое (27 очков).
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