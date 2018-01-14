ЦСКА потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу дома над московским ЦСКА в баскетбольной Единой лиге ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 87:83.

У «Зенита» самым результативным стал Сергей Карасёв (23 очка).

В составе ЦСКА дабл-дабл оформил Уилл Клайбёрн (17 очков и 12 подборов).

ЦСКА потерпел второе подряд поражение в сезоне Единой лиги ВТБ. Армейский клуб после 12 матчей с десятью победами опустился на третье место. «Зенит» с балансом 8:3 занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал своё мнение об изменении формата финала Единой лиги ВТБ с плей-офф на «Финал четырёх».