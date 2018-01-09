Итудис: каким бы ни был формат, легко никто чемпионом не станет

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение об изменении формата финала Единой лиги ВТБ с плей-офф на «Финал четырёх».

«Не мне решать, как проводить турниры, задача тренера — их выигрывать. Каким бы ни был формат, — серии плей-офф до трёх побед или быстрый «Финал четырёх», — легко никто чемпионом не станет. Но плей-офф — лучшая система, которая есть в баскетболе. Самая справедливая. Всё-таки я думаю, что Единой лиге будет не хватать чего-то уникального, что давали серии плей-офф», — приводит слова Итудиса «Матч ТВ».

Комментируя предположение журналиста, что остальным клубам просто надоело чемпионство ЦСКА и они решили повысить свои шансы через новый формат, греческий специалист заявил: «И что теперь должен делать ЦСКА? Специально проигрывать? Если цель соревнования в том, чтобы ЦСКА не выиграл титул, почему бы не снять ЦСКА вообще с турнира? Ну хорошо, допустим, мы проиграем. А дальше что? Все будут довольны?»

ЦСКА стал победителем восьми из девяти розыгрышей Единой лиги ВТБ, выиграв шесть трофеев подряд (с 2012 по 2017 год).

Ранее сообщалось, что место проведения «Финала четырёх» станет известно до Матча звёзд Единой лиги ВТБ.