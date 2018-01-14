В Чехии легкоатлет убил ядром судью

Судья скончался от удара ядром, которое толкнул спортсмен на соревнованиях по лёгкой атлетике в Праге.

Спортсмен неудачно кинул снаряд массой шесть килограммов и попал в грудь недалеко стоящего судьи. Арбитр упал на землю, к нему тут же подоспела медицинская помощь. Пытаясь привести судью в чувство, врачи использовали дефибриллятор. Однако все попытки медицинского штаба не спасли жизнь судье, сообщает Aktualne.

Мужчина скончался через 50 минут после удара. Впоследствии специалисты констатировали, что у пострадавшего от удара была проломлена грудная клетка.

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