Россиянин Елистратов взял серебро на ЧЕ по шорт-треку

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Россиянин Семён Елистратов занял второе место на дистанции 1000 м чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.

Спортсмен показал результат 1 минута 28,119 секунды.

Золотую медаль завоевал представитель Нидерландов Шинки Кнегт (1.27,898), на третьей позиции расположился латвиец Роберто Пукитис (1.28,140).

Ранее сообщалось, что россиянка Константинова стала четвёртой на ЧЕ по шорт-треку.

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