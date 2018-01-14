Россиянин Елистратов взял серебро на ЧЕ по шорт-треку

Россиянин Семён Елистратов занял второе место на дистанции 1000 м чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.

Спортсмен показал результат 1 минута 28,119 секунды. Золотую медаль завоевал представитель Нидерландов Шинки Кнегт (1.27,898), на третьей позиции расположился латвиец Роберто Пукитис (1.28,140). Ранее сообщалось, что россиянка Константинова стала четвёртой на ЧЕ по шорт-треку.