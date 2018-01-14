Хет-трик Гусева не помог команде дивизиона Боброва обыграть дивизион Чернышёва в Матче звёзд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышёва одержала победу над командой дивизиона Боброва в полуфинале Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:5.

В основное время матча в составе команды дивизиона Чернышёва шайбами отличились Кевин Даллмэн, Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и дубль в активе Евгения Медведева.

За сборную дивизиона Боброва хет-трик оформил Никита Гусев, ещё по одной шайбе забросили Марк-Андре Граньяни и Зак Бойчак.

В серии послематчевых буллитов победу дивизиону Чернышёва принёс бросок Ткачёва.

В финальной игре команда дивизиона Чернышёва сыграет со сборной дивизиона Тарасова.

В матче за третье место команде дивизиона Боброва будет противостоять сборная дивизиона Харламова.

Ранее Андрей Назаров предложил проводить Матч звёзд КХЛ в формате «три на три».