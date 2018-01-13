Адвокат Родченкова признался, что один чиновник хотел расправы над его клиентом
Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, требует гарантий безопасности для своего клиента на слушаниях российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
«Мы знаем, что Родченков находится на вершине русского списка ненависти. Как минимум один чиновник призывал расправиться с ним», — цитирует Уолдена BBC.
Адвокат заявил, что Родченков сосредоточен на подготовке к слушаниям российских спортсменов, отстранённых от Олимпийских игр.
«Родченков сосредоточен на подготовке к заседанию в CAS. После того как он справится с этим, мы должны убедиться, что он в безопасности», — сказал Уолден.
Ранее спортивный юрист Артём Пацев заявил, что российская сторона выступает против допроса Родченкова в CAS без видеосвязи.
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