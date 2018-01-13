Главный тренер ЦСКА Гончаренко назвал положительные качества новичка команды Бистровича

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал новичка команды,19-летнего хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

«Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго наблюдали. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Наставник армейцев также прокомментировал качества французского защитника Сесе-Франка Пепе, который находится на «просмотре».

«Мне не нравится слово «просмотр», оно неправильное. Он достаточно хорошо тренируется, хотя ему тяжело на первых порах. Наверное, самым правильным будет оценить его после игр и принять решение. Он достаточно быстр для центрального защитника, у него хороший первый пас», — сказал Гончаренко.

Ранее стали известны подробности контракта полузащитника Кристияна Бистровича с московским ЦСКА.