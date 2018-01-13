Россияне Ан и Просвирнова завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку
В финальном забеге Ан показал время 41,441 секунды. Первым финишировал голландец Шинки Кнегту (41,377). Третьим стал француз Себастьян Лепап (41,608).
Россияне Семён Елистратов и Денис Айрапетян не смогли преодолеть барьер четвертьфинала.
На аналогичной дистанции ЧЕ у женщин бронзу выиграла россиянка Софья Просвирнова.
Просвирнова финишировала с четвёртым временем (43,141), но в связи с дисквалификацией голландки Лары ван Рейвен заняла третье место.
Первой стала итальянка Мартина Вальчепина (42,805), серебро у её соотечественницы Арианны Фонтаны (42,852).
Ранее Елистратов стал серебряным призёром чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м.