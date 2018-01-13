Россиянин Елистратов стал серебряным призёром чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 метров

Российский спортсмен Семён Елистратов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене, на дистанции 1500 метров.

Чемпионом Европы в данной дисциплине стал голландец Шинки Кнегт, а бронзовым призёром — представитель Израиля Владислав Быканов. Ранее сообщалось, что российский спортсмен Дмитрий Мигунов дебютировал за сборную Франции на чемпионате Европы по шорт-треку в Дрездене.