Россиянин Елистратов стал серебряным призёром чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 метров

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Российский спортсмен Семён Елистратов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене, на дистанции 1500 метров.

Чемпионом Европы в данной дисциплине стал голландец Шинки Кнегт, а бронзовым призёром — представитель Израиля Владислав Быканов.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Дмитрий Мигунов дебютировал за сборную Франции на чемпионате Европы по шорт-треку в Дрездене.

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