Россиянин Мигунов дебютировал за сборную Франции по шорт-треку

Российский спортсмен Дмитрий Мигунов дебютировал за сборную Франции на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.

Первым выступлением в составе французской команды для 25-летнего россиянина стала квалификация эстафеты на 5000 метров. Он вышел на старт в четвёрке вместе с Себастьеном Лепапом, Тристаном Наварро и Тибо Фоконне.

Мигунов является двукратным чемпионом Европы. На его счету также две бронзовые награды континентального первенства на дистанции 500 и 1000 метров.

Ранее сообщалось, что сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ в Коломне.