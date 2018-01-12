Россиянин Мигунов дебютировал за сборную Франции по шорт-треку

Короткая ссылка
Российский спортсмен Дмитрий Мигунов дебютировал за сборную Франции на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.

Первым выступлением в составе французской команды для 25-летнего россиянина стала квалификация эстафеты на 5000 метров. Он вышел на старт в четвёрке вместе с Себастьеном Лепапом, Тристаном Наварро и Тибо Фоконне.

Мигунов является двукратным чемпионом Европы. На его счету также две бронзовые награды континентального первенства на дистанции 500 и 1000 метров.

Ранее сообщалось, что сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ в Коломне.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119