Российский лыжник Черноусов стал третьим в марафонской гонке на 60 км в Австрии

Российский лыжник Илья Черноусов показал третий результат в марафонской гонке на 60 километров, которая проходила в Австрии в рамках серии Ski Classics.

Победителем гонки стал представитель Норвегии Торд Арсле Йердален, которому Черноусов уступил 31,9 секунды. Вторым финишировал швед Андреас Холмберг. Ещё один россиянин, принимавший участие в гонке, Эрмиль Вокуев, стал четвёртым, проиграв победителю более минуты. Ранее сообщалось, что российский лыжник Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы.