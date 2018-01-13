Российский лыжник Черноусов стал третьим в марафонской гонке на 60 км в Австрии

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Российский лыжник Илья Черноусов показал третий результат в марафонской гонке на 60 километров, которая проходила в Австрии в рамках серии Ski Classics.

Победителем гонки стал представитель Норвегии Торд Арсле Йердален, которому Черноусов уступил 31,9 секунды. Вторым финишировал швед Андреас Холмберг.

Ещё один россиянин, принимавший участие в гонке, Эрмиль Вокуев, стал четвёртым, проиграв победителю более минуты.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы.

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