Американский футболист возобновил карьеру во второй раз

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Экс-полузащитник сборной США Лэндон Донован во второй раз возобновил карьеру.

35-летний игрок подписал контракт с мексиканской командой «Леон».

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Донован уходил из футбола в 2014 и 2016 годах.

Ранее Кокорин заявил, что чувствует себя рок-звездой.

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