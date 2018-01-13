Американский футболист возобновил карьеру во второй раз
Экс-полузащитник сборной США Лэндон Донован во второй раз возобновил карьеру.
35-летний игрок подписал контракт с мексиканской командой «Леон».
Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
¡Bienvenido Mr.@landondonovan!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/GPuBo16T00— Club León (@clubleonfc) 13 января 2018 г.
Донован уходил из футбола в 2014 и 2016 годах.
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