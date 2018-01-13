Американский футболист возобновил карьеру во второй раз

Экс-полузащитник сборной США Лэндон Донован во второй раз возобновил карьеру.

35-летний игрок подписал контракт с мексиканской командой «Леон». Об этом сообщает официальный Twitter клуба. ¡Bienvenido Mr.@landondonovan!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/GPuBo16T00 — Club León (@clubleonfc) 13 января 2018 г. Донован уходил из футбола в 2014 и 2016 годах. Ранее Кокорин заявил, что чувствует себя рок-звездой.