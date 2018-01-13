Теннисистка Блинкова вышла в финал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации Australian Open в Мельбурне.
Спортсменка в трёх сетах обыграла представительницу Германии Антонию Лоттнер со счётом 5:7, 6:4, 7:5. Матч длился более двух с половиной часов.
Россиянки Полина Монова, Софья Жук и Евгения Родина не смогли выйти в решающий раунд, уступив американке Фалькони, полячке Магдалене Френх и болгарке Виктории Томой соответственно.
С последней Блинкова встретится в финале и поспорит за выход в основную сетку турнира.
Ранее сообщалось, что теннисисты Марах и Павич завоевали титул на турнире в Окленде в парном разряде.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.