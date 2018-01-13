Теннисисты Марах и Павич завоевали титул на турнире в Окленде в парном разряде

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Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич стали победителями теннисного турнира в Окленде в парном разряде.

В финале они превзошли белоруса Макса Мирного и другого представителя Австрии Филиппа Освальда со счётом 6:4 5:7, 10:7. Встреча длилась полтора часа.

Марах в 19-й раз завоевал титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде, Павич — в 10-й.

Ранее сообщалось, что Баутиста-Агут стал победителем теннисного турнира в Окленде.

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