Теннисисты Марах и Павич завоевали титул на турнире в Окленде в парном разряде

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич стали победителями теннисного турнира в Окленде в парном разряде.

В финале они превзошли белоруса Макса Мирного и другого представителя Австрии Филиппа Освальда со счётом 6:4 5:7, 10:7. Встреча длилась полтора часа.

Марах в 19-й раз завоевал титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде, Павич — в 10-й.

Ранее сообщалось, что Баутиста-Агут стал победителем теннисного турнира в Окленде.