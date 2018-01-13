Горнолыжник Трихичев: я сконцентрирован на Кубке мира, а не на Олимпийских играх

Россиянин Павел Трихичев заявил, что пока не думает о предстоящих Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, а сконцентрирован на выступление в Кубке мира по горнолыжному спорту.

«Я просто выполнял свою работу. Я сконцентрирован на Кубке мира, а не на Олимпийских играх, потому что до них ещё далеко», — приводит слова Трихичева Associated Press.

Он также отметил, что вопрос с критерием Международного олимпийского комитета (МОКК) о необходимости прохождения пяти допинг-тестов для допуска на Олимпиаду для него не стоит.

«Невозможно принимать допинг в горнолыжном спорте. Я уверен, что российские горнолыжники абсолютно чисты. За полгода я сдал восемь допинг-тестов», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Павел Трихичев стал вторым в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии.