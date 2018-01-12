Россиянин Трихичев стал вторым в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии

Российский горнолыжник Павел Трихичев занял второе место в комбинации на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.

Трихичев показал результат 2 минуты 36,25 секунды. Победителем соревнований стал француз Виктор Мюффа-Жанде. Тройку призёров замкнул итальянец Петер Филл. Для 25-летнего россиянина это первое попадание на подиум в карьере. Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы.