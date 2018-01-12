Россиянин Трихичев стал вторым в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии

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Российский горнолыжник Павел Трихичев занял второе место в комбинации на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.

Трихичев показал результат 2 минуты 36,25 секунды.

Победителем соревнований стал француз Виктор Мюффа-Жанде. Тройку призёров замкнул итальянец Петер Филл.

Для 25-летнего россиянина это первое попадание на подиум в карьере.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы.

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