Россиянин Трихичев стал вторым в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии
Российский горнолыжник Павел Трихичев занял второе место в комбинации на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.
Трихичев показал результат 2 минуты 36,25 секунды.
Победителем соревнований стал француз Виктор Мюффа-Жанде. Тройку призёров замкнул итальянец Петер Филл.
Для 25-летнего россиянина это первое попадание на подиум в карьере.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы.
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