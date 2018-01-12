Россиянка Тудегешева завоевала серебро в параллельном слаломе на этапе КМ по сноуборду в Австрии

Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне.

В финале Тудегешева проиграла немке Рамоне Терезии Хофмайстер. Третье место заняла голландка Мишель Деккер, победившая другую россиянку — Наталью Соболеву. Для 30-летней Тудегешевой это попадание в призовую тройку стало первым в сезоне. Ранее сообщалось, что Дмитрий Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии.