Россиянка Тудегешева завоевала серебро в параллельном слаломе на этапе КМ по сноуборду в Австрии
Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне.
В финале Тудегешева проиграла немке Рамоне Терезии Хофмайстер.
Третье место заняла голландка Мишель Деккер, победившая другую россиянку — Наталью Соболеву.
Для 30-летней Тудегешевой это попадание в призовую тройку стало первым в сезоне.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии.
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