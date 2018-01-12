Россиянка Тудегешева завоевала серебро в параллельном слаломе на этапе КМ по сноуборду в Австрии

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Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне.

В финале Тудегешева проиграла немке Рамоне Терезии Хофмайстер.

Третье место заняла голландка Мишель Деккер, победившая другую россиянку — Наталью Соболеву.

Для 30-летней Тудегешевой это попадание в призовую тройку стало первым в сезоне.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии.

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