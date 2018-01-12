Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии

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Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в австрийском Бад-Гаштайне.

В финале Логинов победил своего соотечественника Андрея Соболева.

Тройку призёров замкнул итальянец Маурицио Бормолини, победивший другого россиянина — Дмитрия Сарсембаева.

Для 17-летнего Логинова эта победа на этапе Кубка мира стала первой в карьере. До этого его лучшим результатом было второе место на этапе в итальянской Кортине-д’Ампеццо.

Ранее сообщалось, что Павел Трихичев стал вторым в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии.

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