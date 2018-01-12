Немецкие фигуристы Савченко и Массо пропустят чемпионат Европы в Москве

Немецкая пара Алёна Савченко и Бруно Массо отказалась от выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Москве.

Как сообщает пресс-служба Немецкого союза фигурного катания, такое решение было приятно для более тщательной подготовки пары к выступлению на предстоящей Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 17 по 20 января в Москве.

Ранее был опубликован состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.