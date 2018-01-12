Скелетонист Третьяков стал пятым на этапе КМ в Швейцарии

Россиянин Александр Третьяков занял пятое место на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

По сумме двух попыток россиянин показал результат в 2 минуты 15,57 секунды.

Победителем соревнований стал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин. Второе место занял немец Аксель Юнг. Тройку призёров замкнул латвиец Мартинс Дукурс.

Другой представитель России, Никита Трегубов, занял седьмое место, Владислав Марченков стал десятым.

Ранее сообщалось, что две российские скелетонистки получат право выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.