Россия призывает иностранных болельщиков не поддаваться антипропаганде ЧМ-2018 по футболу
«Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, СМИ Великобритании по поручению британских властей запустили медийную кампанию по созданию негативного фона вокруг проведения ЧМ-2018 в России.
Британские медиа сообщают ложную информацию об отсутствии в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения ЧМ, агрессивности российских болельщиков и невозможности обеспечить безопасность иностранных туристов.
Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Ранее Захарова в разговоре с RT кратко прокомментировала действия Международного олимпийского комитета (МОК) фразой на английском языке.