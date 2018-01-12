Россия призывает иностранных болельщиков не поддаваться антипропаганде ЧМ-2018 по футболу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает иностранных футбольных болельщиков не верить пропаганде, нацеленной на очернение проведения чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, СМИ Великобритании по поручению британских властей запустили медийную кампанию по созданию негативного фона вокруг проведения ЧМ-2018 в России.

Британские медиа сообщают ложную информацию об отсутствии в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения ЧМ, агрессивности российских болельщиков и невозможности обеспечить безопасность иностранных туристов.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее Захарова в разговоре с RT кратко прокомментировала действия Международного олимпийского комитета (МОК) фразой на английском языке.