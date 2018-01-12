Россия призывает иностранных болельщиков не поддаваться антипропаганде ЧМ-2018 по футболу

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает иностранных футбольных болельщиков не верить пропаганде, нацеленной на очернение проведения чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, СМИ Великобритании по поручению британских властей запустили медийную кампанию по созданию негативного фона вокруг проведения ЧМ-2018 в России.

Британские медиа сообщают ложную информацию об отсутствии в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения ЧМ, агрессивности российских болельщиков и невозможности обеспечить безопасность иностранных туристов.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Ранее Захарова в разговоре с RT кратко прокомментировала действия Международного олимпийского комитета (МОК) фразой на английском языке.

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