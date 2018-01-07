Захарова о действиях МОК: guys, come on

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RT кратко прокомментировала действия Международного олимпийского комитета (МОК) фразой на английском языке.

«Одним (словом. — RT) не получится… Guys, come on» — сказала Захарова.

Ранее Захарова, комментируя решение МОК отстранить российскую сборную от Олимпиады 2018 года, отметила, что наблюдается масштабная картина агрессивной кампании в отношении России по целому ряду направлений.

5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане в 2018 году.