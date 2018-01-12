СМИ: «Эдмонтон» хочет обменять российского хоккеиста Слепышева

Руководство «Эдмонтон Ойлерз» намерено обменять форварда Антона Слепышева в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли направил письма во все клубы НХЛ о том, что Слепышев доступен для обмена, сообщает Sportsnet.

В текущем сезоне Слепышев сыграл 18 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Ранее экс-хоккеист клуба «Эдмонтон Ойлерз» Зият Пайгин пополнил состав ярославского «Локомотива».