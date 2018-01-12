СМИ: Призывавшая отстранить Россию от ОИ биатлонистка Коукалова пропустит Игры в Пхёнчхане
Официально об этом должно быть объявлено на следующей неделе.
«Официально мы всё обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх», — приводит слова главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы iSport.
Коукалова не тренируется с конца декабря из-за проблем со здоровьем. 28-летняя спортсменка не выступала ни на одном этапе Кубка мира в связи с травмой икроножных мышц.
Ранее Коукалова заявила, что в настоящее время достаточно доказательств того, что в России существует система государственной поддержки допинга.