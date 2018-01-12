Клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с тренером Билялетдиновым

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с тренером Ринатом Билялетдиновым.

Билялетдинов стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

@fcska приступил к интенсивным тренировкам на сборах в Турции и оформил трудовые отношения с тренерским штабом команды. Подробности https://t.co/jBhyolche0 — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 12 января 2018 г.

На этой должности он сменил Алексея Поддубского. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан на 1,5 года. В тренерский штаб Билялетдинова вошли тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов возглавит «СКА-Хабаровск», Поддубский станет спортивным директором.