Клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с тренером Билялетдиновым

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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с тренером Ринатом Билялетдиновым.

Билялетдинов стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

На этой должности он сменил Алексея Поддубского. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан на 1,5 года. В тренерский штаб Билялетдинова вошли тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов возглавит «СКА-Хабаровск», Поддубский станет спортивным директором.

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