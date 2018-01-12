Скончался бывший гендиректор футбольного клуба «Сатурн»
На 63-м году жизни скончался бывший генеральный директор футбольного клуба «Сатурн» Борис Жиганов.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Жиганов занимал должность гендиректора клуба из Раменского до 2009 года. «Сатурн» выступал в Российской футбольной премьер-лиге с 1999 по 2010 год. Сейчас раменский клуб играет в третьем по силе российском дивизионе.
Ранее умер экс-вратарь «Ливерпуля» и сборной Шотландии по футболу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.