Умер экс-вратарь «Ливерпуля» и сборной Шотландии по футболу

Экс-вратарь «Ливерпуля» и сборной Шотландии по футболу Томми Лоуренс скончался на 78-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

We're deeply saddened by the passing of former goalkeeper Tommy Lawrence.



RIP Tommy. pic.twitter.com/Truq1x0CvV — Liverpool FC (@LFC) 10 января 2018 г.

Лоуренс провёл 390 матчей за «Ливерпуль» с 1957 по 1971 год и в его составе дважды стал чемпионом Англии.

Вратарь также представлял Шотландию в трёх матчах за национальную команду.

Ранее футболист сборной Гондураса, выступавший на ЧМ-2014, Хуан Карлос Гарсия умер в возрасте 29 лет.