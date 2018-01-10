Умер экс-вратарь «Ливерпуля» и сборной Шотландии по футболу

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Экс-вратарь «Ливерпуля» и сборной Шотландии по футболу Томми Лоуренс скончался на 78-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

Лоуренс провёл 390 матчей за «Ливерпуль» с 1957 по 1971 год и в его составе дважды стал чемпионом Англии.

Вратарь также представлял Шотландию в трёх матчах за национальную команду.

Ранее футболист сборной Гондураса, выступавший на ЧМ-2014, Хуан Карлос Гарсия умер в возрасте 29 лет.

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