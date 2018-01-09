Футболист сборной Гондураса, выступавший на ЧМ-2014, умер в возрасте 29 лет

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Бывший защитник английского «Уиган Атлетик» и испанского «Тенерифе» Хуан Карлос Гарсия ушёл из жизни в возрасте 29 лет.

Причиной смерти спортсмена стала лейкемия, которая была диагностирована у него в феврале 2015 года, сообщает BBC.

Гарсия известен своими выступлениями за «Уиган», цвета которого он защищал с 2013 по 2016 год. Сезон-2014/15 игрок провёл в аренде в «Тенерифе».

На его счету 39 матчей и один гол за сборную Гондураса, в составе которой он принял участие в чемпионате мира 2014 года, прошедшем в Бразилии.

Ранее сообщалось, что на 58-м году жизни скончался обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Матюнин.

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