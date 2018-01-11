«Локомотив» в шутливой форме поздравил Тарасова со свадьбой

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила полузащитника Дмитрия Тарасова со свадьбой.

В официальном Twitter клуба было опубликовано фото Тарасова с подписью: «Твоё лицо, когда готовишься провести медовый месяц на сборах».

Сама запись была подписана следующим образом: «Здоровы, полны сил и готовы покорять новые вершины. Дима, со свадьбой, кстати!».

Здоровы, полны сил и готовы покорять новые вершины 👊🏼 Дима, со свадьбой, кстати 👏🏼 pic.twitter.com/j3LaXZA2ip — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Тарасов женился в третий раз.