«Локомотив» в шутливой форме поздравил Тарасова со свадьбой

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Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила полузащитника Дмитрия Тарасова со свадьбой.

В официальном Twitter клуба было опубликовано фото Тарасова с подписью: «Твоё лицо, когда готовишься провести медовый месяц на сборах».

Сама запись была подписана следующим образом: «Здоровы, полны сил и готовы покорять новые вершины. Дима, со свадьбой, кстати!».

Ранее сообщалось, что Тарасов женился в третий раз.

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