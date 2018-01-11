В сети отреагировали на отказ WADA комментировать достоверность данных о связи некоторых сотрудников с ФБР
Один из пользователей выразил мнение, что WADA всё сходит с рук, отметив, что именно американские спецслужбы способствовали появлению на свет показаний о допинге в России бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
#WADA? Как с гуся вода! Убеждено в своей безнаказанности! Именно это около "спортивное" агентство и #ЦРУ и родили #родченков'а! Ещё недавно о нем никто и не слышал! #Моча, ну кому это интересно! Госдеп #США приподнял до Небес!— Vova Kasko (@vovakasko) 11 января 2018 г.
Ещё один из пользователей отметил, что в WADA не опровергли предоставленную Fancy Bears информацию.
“Устарело” – это всё, что смогло ответить WADA. Не “ложь”, а “устарело”.— Alexei Kalachev (@Alexei_Kalachev) 11 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в WADA отказались комментировать достоверность данных, опубликованных хакерами.