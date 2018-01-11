В сети отреагировали на отказ WADA комментировать достоверность данных о связи некоторых сотрудников с ФБР

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Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали реакцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на публикацию хакерской группировки Fancy Bears о связи некоторых сотрудников организации с Федеральным бюро расследований США.

Один из пользователей выразил мнение, что WADA всё сходит с рук, отметив, что именно американские спецслужбы способствовали появлению на свет показаний о допинге в России бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Ещё один из пользователей отметил, что в WADA не опровергли предоставленную Fancy Bears информацию.

Ранее сообщалось, что в WADA отказались комментировать достоверность данных, опубликованных хакерами.

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