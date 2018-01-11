Роналдо заявил, что в его время ни Роналду, ни Месси не смогли бы выиграть по пять «Золотых мячей»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказал мнение, что во времена его игровой карьеры конкуренция была более жёсткой, поэтому Лионель Месси и Криштиану Роналду не смогли бы завоевать по пять «Золотых мячей».
«Не хочу принижать достоинства Месси и Роналду, но в моё время конкуренция была намного серьёзнее, чем сейчас. Они будут бороться за звание лучшего игрока в мире в ближайшие годы, но в наше время были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, Роналдиньо. Это было поколение, в котором стать лучшим было куда труднее», — цитирует Роналдо Sport Bild.
Сам бразилец дважды становился обладателем «Золотого мяча» — в 1997 и 2002 годах.
Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» выступили против Роналду.
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