Манчини дал оценку игре нападающего Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказал мнение об игре нападающего команды Александра Кокорина, назвав его суперзвездой.

«Он может играть в любом европейском клубе. Кокорин — настоящая суперзвезда», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянец отметил, что Александр не похож на полузащитника «Интера» Ивана Перишича, которого Манчини в своё время пригласил в миланский клуб.

Ранее пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи о возможном уходе Манчини в сборную Италии или Австралии по футболу.