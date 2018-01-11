Манчини дал оценку игре нападающего Кокорина

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказал мнение об игре нападающего команды Александра Кокорина, назвав его суперзвездой.

«Он может играть в любом европейском клубе. Кокорин — настоящая суперзвезда», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянец отметил, что Александр не похож на полузащитника «Интера» Ивана Перишича, которого Манчини в своё время пригласил в миланский клуб.

Ранее пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи о возможном уходе Манчини в сборную Италии или Австралии по футболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119