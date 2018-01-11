Определились соперницы российских теннисисток по первому кругу Australian Open

По итогам жеребьёвки в Мельбурне стали известны соперницы российских теннисисток в первом раунде турнира Большого шлема Australian Open.

Мария Шарапова сыграет с немкой Татьяной Марией, Елена Веснина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Катериной Козловой, Наталья Вихлянцева — с украинкой Лесей Цуренко, Екатерина Макарова — с румынкой Ириной Бегу, а Дарья Касаткина — с победительницей квалификации.

Ранее сообщалось, что Рублёв сыграет с Феррером в первом раунде Australian Open.