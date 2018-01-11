Рублёв сыграет с Феррером в первом раунде Australian Open

11 января состоялась жеребьёвка первого круга мужской сетки теннисного турнира Australian Open.

Россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Испании Давидом Феррером, который дважды добирался до полуфинала соревнований — в 2011 и 2013 годах.

Даниил Медведев встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом, Евгений Донской — с немцем Флорианом Майером, Карен Хачанов дождётся соперника из квалификации.

Ранее Cерена Уильямс пожаловалась, что у Федерера четверо детей, но он не пропустил ни одного турнира.