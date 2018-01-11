Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Сиднее.

В четвертьфинале спортсмен в двух сетах победил итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 13 минут.

Соперником Медведева за выход в решающую стадию соревнований станет ещё один представитель Италии — Фабио Фоньини. Игра состоится 12 января.

Ранее сообщалось, что Гаврилова стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Сиднее.