Гаврилова стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Сиднее

Австралийка Дарья Гаврилова пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором круге она в двух сетах обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 33 минуты.

За выход в финал Гаврилова поборется с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).

Соперницей Гавриловой в четвертьфинале должна была стать испанка Гарбинье Мугуруса, но та приняла решение сняться с турнира.