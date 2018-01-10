Гаврилова стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Сиднее

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Австралийка Дарья Гаврилова пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором круге она в двух сетах обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 33 минуты.

За выход в финал Гаврилова поборется с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).

Соперницей Гавриловой в четвертьфинале должна была стать испанка Гарбинье Мугуруса, но та приняла решение сняться с турнира.

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