Испанка Мугуруса снялась с теннисного турнира в Сиднее
Испанка Гарбинье Мугуруса приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее.
Как сообщается в официальном Twitter организации, причиной стала травма бедра правой ноги.
Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований, одолев представительницу Нидерландов Кики Бертенс. На данном этапе она должна была встретиться с победительницей пары Саманта Стосур — Дарья Гаврилова.
Ранее сообщалось, что теннисист Рублёв снялся с турнира в Окленде из-за травмы.
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