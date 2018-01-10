Испанка Мугуруса снялась с теннисного турнира в Сиднее

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Испанка Гарбинье Мугуруса приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее.

Как сообщается в официальном Twitter организации, причиной стала травма бедра правой ноги.

Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований, одолев представительницу Нидерландов Кики Бертенс. На данном этапе она должна была встретиться с победительницей пары Саманта Стосур — Дарья Гаврилова.

Ранее сообщалось, что теннисист Рублёв снялся с турнира в Окленде из-за травмы.

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