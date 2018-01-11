Ведущий защитник молодёжной сборной Канады по хоккею Макар отказался от участия в Олимпиаде-2018
Защитник молодёжной сборной Канады по хоккею Кейл Макар отказался от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в составе национальной команды своей страны.
Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил обозреватель TSN Даррен Дрегер.
Причина отказа хоккеиста от выступления на Олимпиаде-2018 не уточняется.
На недавнем молодёжном чемпионате мира в Баффало Макар помог сборной Канады завоевать комплект золотых медалей и с восемью очками в семи матчах стал самым результативным игроком турнира в своём амплуа.
Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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