Ведущий защитник молодёжной сборной Канады по хоккею Макар отказался от участия в Олимпиаде-2018

Защитник молодёжной сборной Канады по хоккею Кейл Макар отказался от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в составе национальной команды своей страны.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил обозреватель TSN Даррен Дрегер.

Причина отказа хоккеиста от выступления на Олимпиаде-2018 не уточняется.

На недавнем молодёжном чемпионате мира в Баффало Макар помог сборной Канады завоевать комплект золотых медалей и с восемью очками в семи матчах стал самым результативным игроком турнира в своём амплуа.

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).