Известный голландский спортсмен попал в аварию во время тренировки и находится в коме
Голландский велосипедист Йелле ван Горком попал в аварию во время тренировки в Арнеме и был доставлен в больницу с травмами рёбер, костей лица, черепа, почек и селезёнки.
Об этом сообщает ВВС.
В настоящее время 27-летний спортсмен находится в коме.
Ван Горком является серебряным призёром чемпионата мира 2015 года и Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по велоспорту в классе ВМХ.
Ранее сообщалось, что российская велогонщица Ольга Забелинская хочет совмещать выступления на шоссе и на треке.
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