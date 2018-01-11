Известный голландский спортсмен попал в аварию во время тренировки и находится в коме

Голландский велосипедист Йелле ван Горком попал в аварию во время тренировки в Арнеме и был доставлен в больницу с травмами рёбер, костей лица, черепа, почек и селезёнки.

Об этом сообщает ВВС.

В настоящее время 27-летний спортсмен находится в коме.

Ван Горком является серебряным призёром чемпионата мира 2015 года и Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по велоспорту в классе ВМХ.

Ранее сообщалось, что российская велогонщица Ольга Забелинская хочет совмещать выступления на шоссе и на треке.