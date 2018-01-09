Велогонщица Забелинская хочет совмещать выступления на треке и на шоссе

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в гонках на шоссе россиянка Ольга Забелинская заявила, что намерена совмещать выступления на треке и на шоссе.

«Это не просто времяпровождение. Но и от шоссе я не отказываюсь. Думаю, что вполне можно всё совмещать — и организационно, и физически», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

Забелинская с Марией Новолодской выступят в мэдисоне на этапе Кубка мира по велоспорту в Минске.

Летом 2017 года Забелинская участвовала в чемпионате Европы по велоспорту на шоссе.

Ранее сообщалось, что пожизненно дисквалифицированный велогонщик Лэнс Армстронг прокомментировал фильм о допинге на ОИ-2014.