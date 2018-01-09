Велогонщица Забелинская хочет совмещать выступления на треке и на шоссе
Трёхкратный призёр Олимпийских игр в гонках на шоссе россиянка Ольга Забелинская заявила, что намерена совмещать выступления на треке и на шоссе.
«Это не просто времяпровождение. Но и от шоссе я не отказываюсь. Думаю, что вполне можно всё совмещать — и организационно, и физически», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».
Забелинская с Марией Новолодской выступят в мэдисоне на этапе Кубка мира по велоспорту в Минске.
Летом 2017 года Забелинская участвовала в чемпионате Европы по велоспорту на шоссе.
Ранее сообщалось, что пожизненно дисквалифицированный велогонщик Лэнс Армстронг прокомментировал фильм о допинге на ОИ-2014.
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