Мяч Черышева не спас «Вильярреал» от вылета из Кубка Испании по футболу

В ответном матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании по футболу «Вильярреал» на своём поле обыграл «Леганес» со счётом 2:1.

Автором победного для хозяев мяча стал российский полузащитник Денис Черышев, отличившийся на 89-й минуте.

Этот успех, впрочем, не позволил «Вильярреалу» пробиться в четвертьфинал Кубка Испании. «Леганес», выигравший первый матч со счётом 1:0, прошёл дальше по правилу выездного гола.

Ранее сообщалось, что Национальный суд Испании отклонил апелляцию «Реала» на решение об исключении клуба из розыгрыша кубка Испании в сезоне-2015/16.