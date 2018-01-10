Стадион «Динамо» готов принять контрольный матч между сборными России и Турции по футболу

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина готов принять контрольный матч между сборными России и Турции по футболу, который пройдёт 5 июня.

«Российский футбольный союз (РФС) всегда очень взвешенно подходит к определению места проведения матчей национальной команды. Что касается нашего стадиона, то, хотя пока он не введён в эксплуатацию, мы идём в графике и готовы принять заключительный контрольный матч сборной России перед чемпионатом мира», — цитирует ТАСС слова руководителя проекта «ВТБ — Арена парк» Андрея Перегудова.

Национальная команда России проведёт три контрольных матча перед стартом ЧМ-2018. 23 марта состоится игра со сборной Бразилии в Москве, 27 марта — встреча с французами в Санкт-Петербурге и 30 мая — с Австрией в Инсбруке.

Ранее стало известно о времени начала матча между сборными России и Франции по футболу.