Стадион «Динамо» готов принять контрольный матч между сборными России и Турции по футболу

Короткая ссылка
Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина готов принять контрольный матч между сборными России и Турции по футболу, который пройдёт 5 июня.

«Российский футбольный союз (РФС) всегда очень взвешенно подходит к определению места проведения матчей национальной команды. Что касается нашего стадиона, то, хотя пока он не введён в эксплуатацию, мы идём в графике и готовы принять заключительный контрольный матч сборной России перед чемпионатом мира», — цитирует ТАСС слова руководителя проекта «ВТБ — Арена парк» Андрея Перегудова.

Национальная команда России проведёт три контрольных матча перед стартом ЧМ-2018. 23 марта состоится игра со сборной Бразилии в Москве, 27 марта — встреча с французами в Санкт-Петербурге и 30 мая — с Австрией в Инсбруке.

Ранее стало известно о времени начала матча между сборными России и Франции по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119