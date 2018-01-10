WADA намерено выйти из-под юрисдикции МОК

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено выйти из-под юрисдикции Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает Fancy Bears.

Хакерская группировка обнародовала переписку исполнительного директора Олимпийского комитета США (USOC) Скотта Блэкмуна и генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. Американский чиновник от имени WADA призывает к выводу организации из-под юрисдикции МОК. Блэкмун заявил, что агентство намерено проверять и наказывать виновных спортсменов самостоятельно.

Ранее хакеры вскрыли переписку представителей МОК об истинных планах главы комиссии WADA Ричарда Макларена.