WADA намерено выйти из-под юрисдикции МОК

Короткая ссылка
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено выйти из-под юрисдикции Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает Fancy Bears.

Хакерская группировка обнародовала переписку исполнительного директора Олимпийского комитета США (USOC) Скотта Блэкмуна и генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. Американский чиновник от имени WADA призывает к выводу организации из-под юрисдикции МОК. Блэкмун заявил, что агентство намерено проверять и наказывать виновных спортсменов самостоятельно.

Ранее хакеры вскрыли переписку представителей МОК об истинных планах главы комиссии WADA Ричарда Макларена.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119