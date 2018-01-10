Футболист «Ростова» Юсупов ощущает себя как Рокки Бальбоа

Короткая ссылка
Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», рассказал о своём состоянии во время реабилитации после травмы коленного сустава.

«Чувствую себя Рокки Бальбоа — по шесть часов в день тренировки. Сил хватает только до кровати дойти», — написал Юсупов в Instagram.

Футболист продолжает восстановление после разрыва связок колена. В октябре 2017 года он перенёс операцию.

Ранее Юсупов опубликовал фотографию травмированного колена после операции.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119