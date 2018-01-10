Канадский конькобежец призвал убрать время россиян из критериев отбора на Олимпиаду

Канадский конькобежец Уильям Даттон обратился в Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) с просьбой убрать время россиян из критериев отбора федерации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Канадец сетует на то, что SSC игнорирует результаты расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), а также выводы доклада Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России. Даттон сказал, что канадская федерация продолжает учитывать время российских конькобежцев для отбора на ОИ.

«Это то, за что боролось WADA? Я призываю SSC принять правильное решение и убрать время россиян, которые оказались замешаны в скандале. Особенно это касается тех, кто пожизненно отстранён от Игр», — написал Даттон в своём Twitter.

Он занял второе место на отборочном турнире на дистанции 500 м, недотянув 0,02 секунды до норматива.

Ранее сообщалось, что американская компания исключила Россию из своего медального прогноза на Олимпиаду в Пхёнчхане.