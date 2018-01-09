Тренер «Амкара»: губернатор дал гарантию, что сезон доиграем, а дальше пока не ясно

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о текущем финансовом состоянии клуба.

«Каких-то конкретный деталей у меня нет. Пока ситуация остаётся прежней. На сборы мы всё-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определённые подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю», — приводит слова Гаджиева «Советский спорт».

Он отметил, что более подробно о ситуации с поисками спонсоров для клуба могут рассказать в руководстве.

«Губернатор Пермского края дал гарантию, что сезон «Амкар» доиграет. А дальше пока не ясно. Но будем надеяться, что реакция будет такой же, как и в Тульской области. Глава этого региона ещё в начале прошлого года говорил, что будет поддерживать и развивать футбол, помогать местному «Арсеналу» быть в премьер-лиге конкурентоспособным», — добавил тренер.

По итогам 20 туров «Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее гендиректор «Амкара» заявил, что всех выделенных денег хватит только на уплату налогов.