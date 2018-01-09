Российский голкипер «Сьона» может войти в команду года чемпионата Швейцарии

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Российский голкипер Антон Митрюшкин, выступающий за швейцарский «Сьон», вошёл в число претендентов на попадание в символическую команду 2017 года чемпионата Швейцарии по футболу.

Соперниками 21-летнего россиянина за право попасть в символическую команду года являются Давид фон Балльмос из «Янг Бойз» и Томаш Вацлик из «Базеля».

В нынешнем сезоне Митрюшкин принял участие в 16 матчах чемпионата Швейцарии, в которых пропустил 27 мячей. На его счету также три «сухих» игры.

Ранее сообщалось, что Митрюшкин выбыл на срок от четырёх до шести месяцев из-за травмы.

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