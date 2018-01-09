Американская гимнастка призналась, что в 15 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны врача сборной
Гимнастка рассказала про случай, который произошёл, когда ей было 15 лет. Николс обратилась к доктору из-за болей в спине.
«Сначала я доверяла ему, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я не думала. У него не было перчаток, он не сказал мне, что делает. В комнате больше никого не было, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет снять мою боль», — приводит слова Николс Intlgymnast.
Таким образом, Николс присоединилась к женщинам, подвергавшимся домогательствам со стороны Нассара. Его жертвами стали более 130 женщин.
Ранее Нассар был приговорён к 60 годам заключения.