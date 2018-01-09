Американская гимнастка призналась, что в 15 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны врача сборной

Чемпионка мира по спортивной гимнастике Мэгги Николс призналась, что была жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара.

Гимнастка рассказала про случай, который произошёл, когда ей было 15 лет. Николс обратилась к доктору из-за болей в спине.

«Сначала я доверяла ему, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я не думала. У него не было перчаток, он не сказал мне, что делает. В комнате больше никого не было, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет снять мою боль», — приводит слова Николс Intlgymnast.

Таким образом, Николс присоединилась к женщинам, подвергавшимся домогательствам со стороны Нассара. Его жертвами стали более 130 женщин.

Ранее Нассар был приговорён к 60 годам заключения.