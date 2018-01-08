Британский бобслеист считает, что IBSF подставляет саму себя

Короткая ссылка
Британский бобслеист Джон Джексон прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отклонить апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на снятие временного отстранения с российских спортсменов.

«Цирк — вот как это называется, просто чушь какая-то. Не думаю, что с моральной точки зрения русские должны участвовать в соревнованиях, учитывая правила Международного олимпийского комитета», — приводит слова Джексона BBC.

Он высказал мнение, что международные федерации зимних видов спорта недостаточно сильно борются за чистоту спортсменов от допинга.

«Они закрывают глаза на то, что политика вмешивается в спорт. Это полный беспредел. Позиции IBSF ослабевают, она подставляет саму себя. Когда две структуры одной организации выясняют отношения в суде, впору бить во все колокола», — добавил спортсмен.

Джексон должен стать бронзовым призёром Олимпиады в Сочи после отстранения двух российских экипажей решением дисциплинарной комиссии МОК.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119