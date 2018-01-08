Британский бобслеист считает, что IBSF подставляет саму себя
«Цирк — вот как это называется, просто чушь какая-то. Не думаю, что с моральной точки зрения русские должны участвовать в соревнованиях, учитывая правила Международного олимпийского комитета», — приводит слова Джексона BBC.
Он высказал мнение, что международные федерации зимних видов спорта недостаточно сильно борются за чистоту спортсменов от допинга.
«Они закрывают глаза на то, что политика вмешивается в спорт. Это полный беспредел. Позиции IBSF ослабевают, она подставляет саму себя. Когда две структуры одной организации выясняют отношения в суде, впору бить во все колокола», — добавил спортсмен.
Джексон должен стать бронзовым призёром Олимпиады в Сочи после отстранения двух российских экипажей решением дисциплинарной комиссии МОК.
Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов.